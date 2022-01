Pd: Andrea Martella nuovo segretario veneto del partito

(ANSA) - PADOVA, 15 GEN - Il nuovo segretario del Pd del Veneto è l'ex sottosegretario Andrea Martella, 53 anni di Portogruaro (Venezia). E' stato eletto, candidato unico, dall'assemblea regionale dei Dem oggi a cui ha partecipato in videoconferenza il segretario nazionale Enrico Letta. Martella all'atto della sua elezione ha ricordato la figura di David Sassoli: "la sua scomparsa - ha detto - ci priva di un uomo del dialogo, di grande spirito democratico, umanità, serietà ed equilibro con il merito di aver contribuito alla costruzione di un Europa più solidale in un momento particolarmente difficile". Nel suo discorso Martella ha posto l'accento tra l'altro sulle grande energie e competenze che il partito può mettere in campo. "Il grande patrimonio umano e politico che possediamo dobbiamo fallo emergere, sul territorio dobbiamo garantire la partecipazione di tutti con un patto generazionale e di genere - ha aggiunto - per essere vicini alle domande di tutti e pronti a dare velocemente risposte ai ceti più deboli e per l'autorevolezza con cui vogliamo interloquire con i soggetti più dinamici". Martella ha sottolineato che "appena possibile sarà organizzata un' Assemblea veneta perché senza un'organizzazione di partito non si va da nessuna parte". Martella subentra al segretario uscente Alessandro Bisato. (ANSA).