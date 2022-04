Pauroso frontale tra suv: un morto e cinque feriti

Un altro tragico incidente sulle strade del Veneto. Un uomo ha perso la vita nel pomeriggio di oggi, sabato 23 aprile, in seguito allo schianto frontale tra il suv Maserati su cui viaggiava e una Bmw X5. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 in via Sega, a Isola Mantegna, a meno di trecento metri dal confine con Camisano Vicentino.

A perdere la vita, secondo quanto riporta il Mattino di Padova, Luca Peruffo, 53 anni di Villafranca Padovana. All’origine dello schianto potrebbe esserci un sorpasso azzardato. Secondo una prima ricostruzione la Maserati, che viaggiava in direzione Camisano, avrebbe invaso la corsia opposta da cui arrivava la Bmw con a bordo quattro cittadini cinesi, tra cui due ragazzini.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, arrivati da Padova e Vicenza, che hanno messo in sicurezza le due auto, di cui una finita nel fossato, ed estratto i feriti, che sono stati assistiti dal personale sanitario del Suem 118, accorsi con più ambulanze e due elicotteri. I cinque feriti - i quattro occupanti della Bmw e il passeggero della Maserati - sono stati stabilizzati e trasferiti in ospedale. Sul posto i carabinieri che hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.