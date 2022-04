Pasquetta tragica: muore davanti agli amici durante una passeggiata

Tragedia a Caldogno questa mattina, lunedì di Pasqua, lungo la pista ciclabile sull'argine del bacino di laminazione, dove un uomo è deceduto a causa di un malore. In base alla ricostruzione intorno alle 10.30, la vittima, un 70enne di Calvene, stava camminando insieme ad altre persone quando improvvisamente, all'altezza di via Bosco, si è sentita male. Sul luogo è accorsa un'ambulanza del Suem, ma tutti i tentativi per salvare la vita al pensionato sono purtroppo risultati vani. In breve sono arrivati i carabinieri della stazione di Dueville, che hanno eseguito i rilievi. La salma è stata messa a disposizione dei familiari.