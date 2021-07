Parata del Pride, sfilata arcobaleno attraversa Padova

(ANSA) - PADOVA, 10 LUG - In migliaia si sono dati appuntamento questo pomeriggio in piazza Garibaldi, a Padova, sotto un sole cocente, per la prima sfilata arcobaleno post Covid. Al grido di "Su le mascherine, non diamo la possibilità a nessuno di dire che non rispettiamo le regole" la variopinta massa di giovani ha dato il via al corteo con musica e cartelloni inneggianti il ddl Zan. Molte le parrucche con caschetto biondo per ricordare Raffaella Carrà, icona gay scomparsa pochi giorni fa. (ANSA).