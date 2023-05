Pallavolo: Zaia, Conegliano dalla storia all'epopea

(ANSA) - VENEZIA, 16 MAG - "Sei scudetti negli ultimi sette anni, dei quali cinque consecutivi, più altri trofei di vario genere. Le ragazze della Prosecco Doc Imoco Conegliano hanno da tempo fatto la storia del volley femminile italiano. Ora sono entrate in una vera epopea. Complimenti alla società, allo staff tecnico, e a queste meravigliose 'pantere' che hanno sferrato l'ennesima zampata, forse la più difficile di sempre contro un avversario, il Vero Volley Milano, che non ha mai mollato. Ne sono uscite una serie scudetto e una quinta partita entusiasmanti". Così il presidente del Veneto Luca Zaia celebra lo scudetto della pallavolo femminile. "Con la partenza per la Turchia della Egonu - aggiunge Zaia - qualcuno aveva ipotizzato un indebolimento delle campionesse. Sbagliato. Grazie a uno scouting societario perfetto, campionesse come Egonu, Sylla e Folie sono state rimpiazzate da giocatrici altrettanto competitive, come la 'stellina' Haak e come la Gray, ultima sorpresa dell'ultima gara, lanciata da Santarelli in campo quando l'ago della bilancia pendeva verso Milano e miglior giocatrice del match. Questa società e questa squadra hanno costruito un sistema di gestione unico, con un forte legame con il territorio, un gran lavoro sul vivaio, il coinvolgimento della cifra record di 250 sponsor e il Palaverde sempre riempito fino all'ultimo posto da tifosi e appassionati". "Concludo con un complimento speciale al presidente Garbellotto e allo staff dirigenziale - le parole del governatore -, capaci di pilotare la società tra novità e cambiamenti, tranne uno: che vincono sempre loro, come prima, più di prima". (ANSA).