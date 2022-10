Pala meccanica si rovescia, morto operaio nel bellunese

In azienda produzione calcestruzzo

(ANSA) - BELLUNO, 24 OTT - Un operaio di 59 anni è morto, oggi a Cima Gogna di Auronzo di Cadore (Belluno), a causa del ribaltamento della pala meccanica su cui stava operando. Il fatto è avvenuta all'interno di un'azienda che tratta inerti per realizzare calcestruzzo. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo di movimento terra. Purtroppo nonostante i tentativi di rianimazione il medico del Suem 118 ha dovuto constare la morte dell'uomo. Sul posto il personale dello Spisal per ricostruire la dinamica del sinistro e i Carabinieri. (ANSA).