Padova, presentato restauro del cinquecentesco Bastione Moro

(ANSA) - PADOVA, 10 NOV - E' stato presentato oggi il restauro del Bastione Moro II , tratto delle mura cinquecentesche di Padova che si trova all'altezza di Via Sarpi e che è accessibile da Via Citolo da Perugia. Con un investimento di 848 mila euro, è stato realizzato il restauro complessivo di una della parti più importanti e meno conosciute della cinta muraria cinquecentesca. I lavori oltre ad un attento recupero delle strutture originarie comprendono anche una scenografica illuminazione dell'area accessibile da Via Citolo da Perugia che a breve rientrerà negli itinerari delle visite guidate. "Oggi - ha detto il vicesindaco Andrea Micalizzi - abbiamo riconsegnato ai padovani un altro luogo straordinario. L'area del Bastione MoroII è sconosciuto ai più, dietro il portone chiuso da anni c'era una discarica orribile: oggi con tanti residenti del quartiere abbiamo aperto questi cancelli e potuto presentare alla città un lavoro di restauro che riconsegna ai padovani un logo straordinario e dalle enormi potenzialità". Tra i lavori, apprezzata dai cittadini l'illuminazione che crea un'atmosfera suggestiva e mette a risalto la bellezza delle mura. Presto uscirà anche un bando per la gestione dello spazio con chiosco che sarà promotore di iniziative culturali e ricreative: (ANSA).