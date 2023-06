Ospedale di Agordo intitolato a papa Giovanni Paolo I Cerimonia stamani con assessore Lanzarin

(ANSA) - AGORDO (BELLUNO), JUN 24 - E' stato intitolato stamani a papa Giovcanni Paolo I l'ospedale di Agordo (Belluno), nel corso di una cerimonia svoltasi alla presenza dell'assessore alla Sanità e alle Politiche Sociali del Veneto Manuela Lanzarin, del vescovo mons. Renato Marangoni, dei sindaci del territorio e della famiglia di Papa Luciani. Dopo i saluti del commissario dell'Ulss Dolomiti, Giuseppe Dal Ben, che ha ricordato anche un legame particolare con il Papa a cui ha fatto il chierichetto all'ospedale di Oderzo, don Davide Fiocco ha tracciato un ritratto della figura di papa Luciani, il suo legame con la salute e con la Vallata agordina, sua terra di origine. Lanzarin ha ricordato come la Regione abbia accolto in maniera naturale la richiesta di intitolare l'ospedale a Papa Luciani, che ha saputo esprimere sempre la sua vicinanza alla persone malate e agli umili. All'ingresso dell'ospedale di Agordo è stata realizzata una targa con una pietra locale che simboleggia l'origine del beato, la sua tenacia e soprattutto l'"humilitas", motto scelto da Albino Luciani alla sua nomina papale. L'ospedale di Agordo eroga annualmente oltre 49.500 prestazioni, garantisce 1.200 ricoveri, 1.900 interventi chirurgici e circa 12.000 accessi al Pronto Soccorso per residenti e turisti. (ANSA).