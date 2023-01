Travolti dal braccio di una betoniera. Feriti due operai

Colpiti dal braccio di una betoniera, vengono soccorsi e trasportati all'ospedale. Infortunio sul lavoro, nel tardo pomeriggio di oggi, per due operai all'interno dello stabilimento Verallia, in via del Lavoro, ad Almisano di Lonigo.

Poco prima delle 18, due lavoratori che stavano effettuando una gettata di cemento in una piattaforma predisposta all'interno del capannone dell'azienda che produce vetro, sono stati colpiti violentemente dal braccio meccanico della betoniera. Forse a causa del cedimento di un'elettrovalvola, - saranno gli accertamenti di carabinieri e Spisal ad appurarlo - il braccio si è rotto ed è piombato addosso ai due operai, che sono stati travolti.

L'allarme è stato lanciato subito e sul posto sono arrivate due ambulanze del Suem. Fortunatamente, ferite e traumi delle due vittime sembrerebbero non aver interessato organi vitali. Entrambi coscienti, i due sono stati trasportati in ambulanza in ospedale.

Intanto i vigili del fuoco di Lonigo sono intervenuti per verificare quanto accaduto e mettere in sicurezza il sito. Alle 19.30 sono arrivati anche i carabinieri. Per ora i responsabili di Verallia non intendono rilasciare dichiarazioni. Dalle prime testimonianze sembrerebbe che i due operai coinvolti siano dipendenti di un'azienda esterna che sta eseguendo lavori edili nel reparto forni.