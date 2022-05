Operaestate, torna in Veneto Festival di teatro, danza, musica

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - E' dedicato al tema delle Relazioni umane, con il patrimonio artistico e l'ambiente l'edizione numero 42 di 'Operaestate', il Festival di teatro, danza e musica che dall' 8 luglio al 25 settembre animerà le serate di Bassano del Grappa e di altri 27 comuni del Veneto. In tre mesi il calendario in oltre 130 appuntamenti più di cento titoli, tra cui numerose prime nazionali e gli omaggi per gli anniversari dedicati a Antonio Canova, Luigi Meneghello, Pier Paolo Pasolini e Andra Zanzotto. Il programma dedicato alla danza si apre con il fine settimana dal 22 al 24 luglio riservato all'opera di Antonio Canova e al suo rapporto con la coreografia: da Aterballetto a Korsia, da Collettivo Cinetico ai processi creativi partecipativi di Marco D'Agostin e Beatrice Bresolin, per un programma che porta l'arte dal museo alla città. Ma anche nuove esplorazioni della relazione tra danza e poesia con un nuovo progetto ambientato all'Orto Botanico di Padova, oltre agli appuntamenti con MM Contemporary Dance Company, Simona Bertozzi e Chris Haring/Liquid Loft. Per il teatro in scena grandi nomi e giovani compagnie, da Roberto Latini a Toni Servillo che incrociano i temi dell'arte classica, mentre la compagnia Anagoor omaggia Zanzotto. Giuliana Musso e Mirko Artuso, Vasco Mirandola e Zelda Teatro dedicano le loro produzioni a Meneghello nel centenario della nascita. Si ispirano a Pasolini il violoncellista Mario Brunello in dialogo con il musicologo Guido Barbieri. Debutta al Festival Pippo del Bono, mentre Marco Paolini ritorna con un nuovo spettacolo, questa volta insieme a Patrizia Laquidara. La musica spazierà dalle sperimentazioni di Stefano Pilia o l'inedito duo del musicista Max Casacci con il geologo Mario Tozzi, a nuove produzioni liriche, ai concerti classici con i giovani talenti presentati da Giovanni Andrea Zanon ma anche un grande Maestro come Pinchas Zukerman, fra i migliori violinisti del mondo. Torna l'Orchestra di Padova e del Veneto, che inaugura ufficialmente il Festival con il concerto per musica e fuochi d'artificio a illuminare il fiume Brenta. Dal 18 agosto al 3 settembre il testimone passa a B.Motion, la sezione dedicata ai nuovi linguaggi con oltre 40 appuntamenti tra danza, teatro e musica. E infine il Minifest, 27 appuntamenti per i più piccoli, dal 4 luglio al 3 settembre. (ANSA).