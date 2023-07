Oltre 20 giovani per rinforzare le pulizie serali a Venezia Rispondono al bando di Veritas per le assunzioni a termine

(ANSA) - VENEZIA, 28 LUG - Venezia rinforza con oltre venti giovani tra 18 e 25 anni la pulizia notturna di calli e campielli, particolarmente intensa nei mesi estivi. Sono i giovani che hanno risposto in poco meno di 48 ore dalla pubblicazione, al bando della multiutility Veritas per la ricerca di personale integrativo ai turni serali. Si tratta di un servizio che integra il lavoro quotidiano delle centinaia di persone che ogni giorno lavorano per il decoro e l'igiene della città, in cui persiste la pessima abitudine di abbandonare rifiuti e di riempire i cestini con i sacchetti dei rifiuti di casa, prodotti sia dai turisti male informati, dai gestori degli appartamenti in affitto, e dai residenti. "E' un bel segnale - dichiara il direttore generale di Veritas, Andrea Razzini - ma soprattutto è un dato di fatto inconfutabile, che dimostra come esistono ancora persone che hanno voglia di impegnarsi per il proprio territorio e di darsi da fare per mantenere pulita una città unica e straordinaria, e proprio per questo fragile, come Venezia. Gli attuali organici sono adeguati, ma devono fare i conti con il forte afflusso turistico. Se a questo si aggiunge una certa difficoltà nel reperire persone per i turni serali, emerge in maniera evidente la necessità di essere flessibili e di integrare gli attuali servizi con formule innovative, quale quella che abbiamo lanciato in questi giorni". (ANSA).