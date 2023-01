Olio: Verona, nuovo Concorso internazionale dell'extravergine

(ANSA) - VERONA, 04 GEN - Sol d'Oro, la competizione internazionale tra oli con degustazioni alla cieca, ideata 21 anni fa da Veronafiere, e Aipo d'Argento, da vent'anni concorso con vocazione più marcatamente territoriale, uniscono le forze nella realizzazione del 21/o "Concorso internazionale dell'olio extra vergine d'oliva", in programma dal 20 al 26 febbraio alla Fiera di Verona. Il matrimonio, viene "celebrato" a Verona, sede di entrambi gli organizzatori, che hanno deciso di collaborare per promuovere e premiare le migliori produzioni oleiche nazionali ed estere. Il successo di Sol d'Oro ha portato allo sdoppiamento nelle edizioni Emisfero Nord e Sud. Aipo d'Argento, organizzato dall'Associazione Interregionale Produttori Olivicoli, è il premio che rappresenta la filiera olearia italiana e stimola il confronto tra aziende nazionali e del bacino del Mediterraneo, misurandone le performance tramite un panel riconosciuto dal Ministero dell'Agricoltura che è specializzato nella certificazione di oli di qualità. Il sodalizio tra Sol d'Oro e Aipo d'Argento è finalizzato a creare ulteriore valore aggiunto per i produttori, che intendono essere presenti alla 21/a edizione Concorso internazionale dell'olio extra vergine d'oliva di Veronafiere. (ANSA).