Offende la moglie su Facebook. Marito condannato a quasi 3 mesi di reclusione

Quegli “auguri” di Natale alla moglie, fatti tramite un post su Facebook, sono costati a Marco Carollo, 48 anni, residente a Lusiana (Vicenza), prima una denuncia, quindi un processo e infine, l’altro giorno, la condanna. L’imputato, difeso dagli avvocati Anna Maria Muraro e Antonio Picerni, è stato infatti condannato al giudice per l’udienza preliminare, Matteo Mantovani, alla pena di due mesi e venti giorni di reclusione. Il gup ha concesso a Carollo il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Che tra marito e moglie la situazione non fosse tra le più idilliache si capisce quando il giorno di Natale, lui, decide di postare sulla propria pagina Facebook un messaggio rivolto alla moglie che però di beneaugurante e di natalizio ha ben poco. Anzi. Carollo riporta alcune frasi che alla sua “lei” non piacciono per niente. Tanto che una volta lette quelle parole, la donna a quanto pare decide di consultarsi con un legale e di sporgere quindi denuncia nei confronti del marito. La querela finisce in procura e sul caso viene aperta un’inchiesta. Alla fine l’accusa formulata dal pubblico ministero titolare del fascicolo nei confronti dell’autore del post è diffamazione aggravata dal fatto che l’offesa è stata recata mediante un mezzo di pubblicità, ovvero uno dei social network più conosciuti e frequentati dagli utenti di tutto il mondo: Facebook.

Il caso, aperto a fine 2019, l’altro giorno finisce davanti al gup Mantovani che ha condannato Carollo a due mesi e venti giorni.