Nuovo Rabbino Capo a Venezia, si insedia Alberto Sermoneta

(ANSA) - VENEZIA, 05 NOV - Si insedierà domani ufficialmente il nuovo Rabbino capo della Comunità ebraica di Venezia, Rav Alberto Sermoneta, proveniente da Bologna, dove ha svolto la funzione per 25 anni. La cerimonia ufficiale si terrà domani alla Sinagoga Spagnola del Ghetto veneziano. Sermoneta, nato e formatosi a Roma, subentrerà al Rav Daniel Touitou. "La sua - ha affermato il presidente della Comunità ebraica veneziana, Dario Calimani - è la candidatura che ci è sembrata più appropriata per una realtà come la nostra. Un rabbino di grande esperienza, che ha saputo reggere una Comunità significativa come quella bolognese con coerenza, polso fermo e autorevolezza". Alla cerimonia, oltre al saluto di Calimani, sono previsti interventi del Rabbino Capo della Comunità Ebraica di Ferrara, Rav Luciano Caro, e del direttore del dipartimento Educazione e Cultura dell'Ucei, Rav Roberto Della Rocca, assieme ad autorità civili e militari. Nel pomeriggio sarà poi inaugurata la mostra "Isola verso il nuovo museo ebraico", a cura della Comunità ebraica e di Ikona Photo Gallery, con venti foto del Ghetto dal 1945 al 1971. (ANSA).