In aumento i casi di Covid e di influenza: «Raccomandata la mascherina nei luoghi chiusi»

Nella Regione Veneto, così come in tutta Italia, si sta registrando un progressivo aumento del numero di casi di infezioni e, anche se in misura meno marcata degli anni passati, un graduale aumento delle persone ricoverate, soprattutto nei reparti di area medica (non critica). Non solo: in questo periodo si sta anche registrando un rapido aumento della circolazione dei virus respiratori influenzali.

Parte da queste premesse la raccomandazione della Regione Veneto, presente nel nuovo piano di sanità pubblica: "E importante e raccomandato, in questo periodo, utilizzare la mascherina nelle occasioni di assembramento e nei luoghi chiusi per proteggersi dai diversi virus respiratori circolanti (SARS-CoV-2 e virus influenza)".

Il vaccino garantisce un'alta protezione

La Regione Veneto prosegue l’attenta sorveglianza della circolazione di varianti in collaborazione con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Sulla base del monitoraggio nazionale e regionale è possibile verificare come la vaccinazione garantisca un’elevata protezione (> 80%) nei confronti delle forme di malattia severa da Covid-19 in tutte le fasce di età. Il tasso di mortalità relativo alla popolazione di età ≥ 12 anni risulta 6 volte più alto per i non vaccinati rispetto ai vaccinati con dose booster.

“Come negli scorsi due anni – fa notare l'assessore alla Sanità Lanzarin – per essere sempre al passo con l’evoluzione della situazione aggiorniamo la nostra pianificazione, rendendola rispondente al massimo possibile alla situazione contingente”.

Nuove disposizioni per i test