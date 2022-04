Nuoto: Pellegrini, 'mi sposo a fine agosto a Venezia'

(ANSA) - ROMA, 08 APR - Federica Pellegrini, ospite per la prima volta in tv insieme al fidanzato Matteo Giunta domenica a 'Verissimo' su Canale 5, svela la data del matrimonio della coppia in un'intervista che verrà mandata in onda nel corso della trasmissione, e di cui oggi è stata fornita un'anticipazione. "Ci sposeremo verso fine agosto. E lo faremo nella mia città d'origine, Venezia - dice l'olimpionica di Pechino 2008 -. Non pensavo che l'organizzazione di un matrimonio fosse così complicata, però siamo a buon punto". E aggiunge: "Non vediamo l'ora che succeda: vogliamo coronare la nostra storia e iniziare un nuovo percorso insieme". E a Silvia Toffanin che le chiede del giorno della proposta, la campionessa olimpica ricorda: "È stato un momento che non dimenticherò mai. Non mi aspettavo che la proposta arrivasse così velocemente, pensavo che dopo il mio ritiro dalle gare Matteo facesse passare più tempo". Quella tra Federica e Matteo è una storia d'amore nata a bordo piscina. La Pellegrini, infatti, ha scelto Giunta come suo allenatore nel 2014. "Ormai stiamo insieme da quasi quattro anni, ma il nostro è stato un percorso pieno di emozioni - dice -, prima solo sportive, solo dopo sono subentrati i sentimenti". E racconta la scelta di ufficializzare il loro amore in diretta da Tokyo: "è stato emozionante. Dopo l'ultima gara olimpica ho deciso di liberarci e di svelare questo segreto di Pulcinella. Ora stiamo vivendo tutto alla luce del sole, ed è bellissimo". (ANSA).