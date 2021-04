(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Piango per l'emozione". Federica Pellegrini conquista la qualificazione ai Giochi di Tokyo nei 200 sl, e a fine gara non trattiene le lacrime. Agli Assoluti di nuoto di Riccione la campionessa azzurra ha vinto la finale in 1'56''69 che le vale il pass per i Giochi, la sua quinta partecipazione a un'Olimpiade. (ANSA).