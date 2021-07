Nubifragio sull'Alto Garda, danni e allagamenti a Torri e Malcesine: fiumi di fango e alberi divelti

Alberi abbattuti, tetti scoperchiati, strade allagate diventate in pochi minuti fiumi di fango. È stato un pomeriggio infernale sull'alto Garda, investito dall'annunciata perturbazione che ha letteralmente travolto la Riviera degli Ulivi, da Malcesine fino a Garda. Il culmine della tempesta che si è abbattuta sulla riva occidentale del Garda è stato tra le 15 e le 15,30. I danni più ingenti fra Torri del Benàco e il centro melsineo, dove i vigili del fuoco, assieme alle forze dell'ordine locali e le protezioni civili, sono intervenuti in più riprese.

Un'autentica bomba d'acqua si è abbattuta sul territorio di Malcesine con venti fortissimi, con enormi quantità pioggia mista a grandine che ha allagato case, garage, scantinati, compresi i sotterranei della parafarmacia del centro storico. Un autentico fiume di acqua mista a terra e fango ha invaso anche il parcheggio del municipio, investendo le auto parcheggiate. L'acqua è entrata anche nel pronto soccorso dell'ospedale provocando non pochi disagi al personale sanitario.

Solo a Malcesine sono stati oltre cinquanta le richieste di intervento che la Protezione civile ha dovuto gestire, tra piante cadute, strade dissestate e vari allagamenti in diversi punti del territorio comunale. Situazione simile a Torri, con alberi divelti in più punti del territorio, vallette tracimate e fiumi di acqua e fango un po' ovunque, strade dissestate specialmente in collina. Diverse le case e le attività letteralmente invase dall'acqua come il locale di un fabbro, completamente allagato dalla forza impetuosa dell'acqua. Disagi anche a San Zeno di Montagna in particolare con un palo della linea telefonica caduto a terra tra pineta Sperane e Lumini che ha interrotto le comunicazioni telefoniche.

Danni anche a Garda, come si vede dalle immagini postate su Facebook dal Comune, con alberi abbattuti e fiumi di fango. Allagata la biblioteca.

Un’ondata di maltempo si è abbattuta nel pomeriggio in Trentino con violenti acquazzoni, temporali e forti raffiche di vento.

Danni sono segnalati soprattutto nell’Alto Garda dove la forza del vento ha sradicato alcuni alberi e fatto volare in aria barche e tavole da surf. Alcuni tetti sono stati scoperchiati. Non si segnalano al momento conseguenze per le persone. In valle dei Laghi un albero è caduto su un’auto in transito e il conducente è rimasto praticamente illeso. Gran lavoro dei vigili del fuoco anche a Trento per numerose chiamate per allagamenti.