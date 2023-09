'Non me lo posso permettere', flash mob studenti a Padova In Piazza dei Signori striscioni e presidio

(ANSA) - VENEZIA, 30 SET - Un flash-mob con uno striscione "Non me lo posso permettere", è stato organizzato oggi dalla Rete degli studenti medi di Padova davanti alla Loggia della Gran Guardia, nella centrale piazza dei Signori. "Abbiamo deciso di chiudere il primo mese di scuola - ha affermato Sophie Volpato, del movimento padovano - manifestando ancora una volta contro il caro scuola che negli ultimi anni ha portato le famiglie a pagare fino a 1.300 euro per mandare e mantenere un figlio a scuola. È spaventoso vedere i prezzi per l'istruzione pubblica aumentare sempre di più. Ogni anno vengono adottati libri di testo diversi, che dunque non riescono ad avere un vero e proprio smaltimento nel mercato dell'usato. Questa situazione critica porta sempre più spesso all'abbandono prematuro del percorso scolastico, rimarcando nuovamente che il diritto allo studio nel nostro paese è presente solo su carta". Insieme agli studenti delle superiori è intervenuta anche l'Unione degli universitari. (ANSA).