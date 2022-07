Non la vedono arrivare al lavoro e scatta l'allarme: infermiera di 31 anni trovata morta

Un’infermiera di origine serba di 31 anni è stata trovata morta questa mattina nella sua abitazione nella zona di Saviabona, a Vicenza. La polizia indaga sulle cause del decesso, improvviso, della giovane. Anche il pm di turno è ha effettuato un sopralluogo nell’abitazione dove la ragazza viveva da pochi giorni.

Ieri sera, come testimoniato dai vicini, le volanti erano state costrette a un’intervento d’urgenza per un violento diverbio tra la giovane e il marito, da cui si era separata. Dopo qualche minuto, la situazione era tornata alla normalità. Questa mattina le colleghe, che come ogni giorno la dovevano passare a prendere per andare a lavorare, non l’hanno vista fuori dalla sua abitazione e nemmeno al lavoro: per questo hanno chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco hanno forzato l’ingresso ma per medici del Suem non c’è stato altro da fare se non constatare il decesso.

I rilievi della polizia scientifica e gli esiti del successivo esame autoptico potranno stabilire esattamente cosa sia accaduto nella notte tra giovedì e venerdì.