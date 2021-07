Nido di tartarughe marine sulla spiaggia di Jesolo, evento eccezionale

La notte scorsa alcuni cittadini hanno rinvenuto sulla spiaggia di Jesolo (Venezia) un esemplare di tartaruga marina appartenente alla specie Caretta caretta intenta a deporre uova. Hanno assistito alla deposizione delle uova e alla copertura del nido da parte della tartaruga, che ha poi ripreso il mare.

Il Comune di Jesolo, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Jesolo con il supporto del Cert - Dipartimento Bca dell’Università di Padova e di altri esperti locali, oggi hanno accertato la presenza del nido e provveduto alla sua perimetrazione di sicurezza. Per assicurare la tutela del sito di nidificazione, è stata emanata anche una Ordinanza congiunta Guardia Costiera-Comune. La deposizione avviene di regola in ore notturne. Ogni nido contiene in media un centinaio di uova (oltre 80 nel nostro caso, dalle dimensioni di una pallina da ping-pong), deposte in una buca scavata nella sabbia e lì lasciate dalla femmina, dopo essere state accuratamente ricoperte. Il calore della sabbia consente l’incubazione delle uova. La durata del periodo varia, quindi, in relazione all’andamento termico stagionale ed alle caratteristiche della sabbia, oscillando tra i 45 e i 70 giorni. La temperatura della sabbia determina anche il sesso delle piccole tartarughe: al di sopra di un valore soglia di circa 29 C nasceranno femmine, al di sotto, maschi.

Dopo una valutazione delle opzioni possibili in termini di conservazione e di logistica, in costante contatto con esperti di nidi di tartarughe di Legambiente, si è convenuto di provvedere ad un’ulteriore messa in sicurezza per proteggere il sito di nidificazione. La nidificazione di tartarughe marine sul litorale Veneto è un evento più unico che raro, nonostante la presenza di questi animali sia da ritenersi regolare nel Nord Adriatico. La Regione Veneto ha, infatti, istituito nel 2020 un sito Natura 2000 nelle acque antistanti il Delta del Po proprio a favore della tutela della specie Caretta caretta ed anche Tursiops truncatus. Il nido sarà monitorato da personale scientifico e da volontari, in collaborazione con le istituzioni e gli Enti Locali.