Nevica sulle colline e le montagne veronesi. VIDEO

Dopo quelle di domenica e lunedì, nevicate in Lessinia e Baldo anche oggi, martedì 17 gennaio, che vanno a placare la preoccupante carenza di precipitazioni registrata quest'anno.

Le webcam registrano gli accumuli sulla montagna veronese, mentre per ora sotto i 7-800 metri piove.

Per domani (mercoledì) previste precipitazioni meno diffuse, mentre secondo l'Arpav giovedì e venerdì si dovrebbero intensificare le nevicate e scendere anche di quota, non escludendo fenomeni nevosi anche in pianura.

Leggi anche Stato di attenzione: nevicate in arrivo nei fondovalle prealpini

Neve da quota collinare

(di Mariella Gugole)

Lessinia orientale imbiancata con neve a partire da quota 650/700 metri. In direzione Bolca coltre abbastanza spessa già in località Zovo dove nevica da questa mattina. Mista a pioggia a Vestenanova.

Amia: «Monitoriamo i punti critici, pronti tutti i mezzi»

Possibili nevicate nelle zone collinari di Verona. Amia in azione già da ieri e per tutta la giornata di oggi. Situazione monitorata nei punti critici.

Una squadra di operatori di Amia, con mezzi di diverse caratteristiche tecniche e dimensioni, è entrata in azione già a partire dalla giornata di ieri (lunedì 16 gennaio) nelle zone sensibili e con maggiori criticità della città. Le previsioni meteo prevedono infatti possibili precipitazioni nevose nelle zone collinari e nelle frazioni più alte della città di Verona.

Uomini e mezzi spargisale della società di via Avesani presieduta da Bruno Tacchella sono operativi in particolare alle Torricelle, a Trezzolano, ad Avesa, Quinzano e Moruri. Pur non essendo previsti fenomeni nevosi e gelate particolarmente intese, la situazione viene costantemente monitorata e qualora le condizioni meteo dovessero peggiorare apposite squadre di Amia entreranno in azione anche questa notte e nei giorni successivi. Tra ieri ed oggi sono già state distribuite, sia manualmente che meccanicamente, 6 tonnellate di sale.