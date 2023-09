Nausea e vomito dopo la scuola. In trenta all’ospedale

Non si sa che cosa abbia provocato questa epidemia nella scuola internazionale di Vicenza: se la causa vada cercata nel cibo oppure in un virus

Nausea e vomito. Tutti gli stessi sintomi. E tutti avevano mangiato a pranzo alla mensa scolastica con menu fisso per alunni e insegnanti. Trenta persone coinvolte fra ragazzi e docenti dello stesso istituto.

Nove bambini da 5 a 10 anni e una ragazza di 14 anni giovedì notte al pronto soccorso pediatrico del San Bortolo, ma, per fortuna solo lievi disturbi, malessere temporaneo, nessun ricovero. Dopo la visita accurata da parte delle pediatre di turno se ne sono tornati a casa.

Tutto è accaduto fra le 20 e le 21 della sera. I piccoli, che frequentano la materna, la primaria e la “middle” della H-Farm international school di borgo Santa Lucia hanno cominciato a sentirsi male, sono iniziate le telefonate, è scattato una sorta di allarme di gruppo, e allora i genitori spaventati li hanno caricati in auto e portati in ospedale dove, però, come detto, gli esami non hanno rivelato nulla di grave.

Gli altri, più di una ventina fra docenti e ragazzi più grandicelli, pur accusando, come detto, anche loro senso di nausea e conati di vomito, hanno preferito rimanersene a casa. Ieri, comunque, per cautela, l’istituto è rimasto chiuso. Lo ha disposto “motu proprio” la preside per comprensibili ragioni di cautela. Le aule riapriranno regolarmente lunedì anche perché la scuola opera 5 giorni la settimana e il sabato non si effettuano mai lezioni.

Lavoro serrato da ieri, invece, per i due servizi dell’Ulss Berica, subito allertati dal pronto soccorso pediatrico, che entrano in azione quando si verificano fatti ed emergenze del genere e che, in questo caso, stanno operando in stretta sintonia: il Sian diretto da Pierpaolo Pavan che si occupa di igiene degli alimenti e della nutrizione, e il Sisp guidato da Maria Teresa Padovan chiamato in prima linea per tutto quanto concerne le attività e le emergenze di sanità pubblica.

C’è, infatti, da capire che cosa abbia provocato questa strana epidemia, se la causa vada cercata nel cibo consumato da ragazzi e insegnanti oppure in un virus che non ha nulla a che fare con l’alimentazione e che in un ambiente ristretto come una scuola fra l’altro di relative dimensioni fa presto ad attaccare, proliferare, diffondersi. Proprio per questo alcuni campioni degli alimenti “sub iudice” sono stati spediti subito a un laboratorio zooprofilattico di Brescia con tecnologie avanzate, mentre le indagini, certamente non semplici, proseguono anche su altri versanti per accertare appunto se l’origine del fenomeno sia di natura batterica o virale, se si tratti di tossinfezione alimentare o di un problema diverso.

I primi indiziati, ovviamente, in episodi del genere, sono i cibi della mensa, in cui la tossinfezione potrebbe essere dovuta a un batterio molto contagioso come lo stafilococco che va a nozze con determinati alimenti. Ma la sintomatologia, in una ipotesi alternativa, potrebbe essere riconducibile anche a un virus dei ceppi che colpiscono l’apparato gastro-intestinale, come il rotavirus o il norovirus che hanno un periodo di incubazione da 12 ore a 2 giorni, con infezioni piuttosto comuni che si sviluppano in ambienti chiusi e che comunque si risolvono in tempi brevi. Insomma, è tutto da accertare a posteriori.

Si vuole andare fino in fondo anche se, appunto, la ricerca delle “impronte digitali” non sarà facile. E, intanto, in attesa di conoscere i risultati di laboratorio, saranno ascoltati i protagonisti della vicenda. La nota positiva, peraltro, è che, almeno finora, l’epidemia non ha comportato alcuna seria conseguenza.