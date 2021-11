Nasce nuova ippovia urbana a Verona

(ANSA) - VERONA, 10 NOV - "Verona - città del cavallo" è il progetto presentato oggi da Veronafiere che ha ottenuto il patrocinio del Comune di Verona per l'inaugurazione della Equivia - Ippovia urbana, prevista domenica 14 novembre, in occasione della giornata conclusiva di Fieracavalli 2021. L'iniziativa si propone di valorizzare e potenziare il legame che la città ha costruito nei secoli con questo splendido animale nei suoi diversi utilizzi. A partire dall'impiego come animale da tiro per il traino controcorrente delle zattere in Adige lungo le alzaie, fino all'intensa attività fieristica, avviata dal 1897 dalla Civica Amministrazione di Verona nel cuore della città (Piazza Bra, Palazzo della Gran Guardia, Piazza Cittadella e via Pallone), connotata da sempre da un forte carattere internazionale e da un impatto economico positivo sul sistema cittadino. I Il percorso della Equivia - Ippovia urbana prevede un itinerario di 15 km per un'escursione della durata di 4 ore, che può essere suddiviso in più parti a seconda dell'esigenze dei cavalieri e dei turisti che si mettono in viaggio: partenza dal Lungadige Attiraglio (Corte Molon), arrivo in Piazza Bra e ritorno al Parco dell'Adige Nord, alla scoperta di Verona e del fiume che la attraversa. L'inaugurazione, organizzata da Fieracavalli in collaborazione con l'ASD Horse Valley, si svolgerà lungo un percorso ridotto, con 14 i cavalli; la partenza è prevista alle ore 09:00 da Corte Molon; (ANSA).