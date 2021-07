Musica: Placido Domingo in Italia a Verona e a Taormina

(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Placido Domingo ha in programma due esibizioni in Italia nell'estate del ritorno agli spettacoli dal vivo con il pubblico. Il grande tenore spagnolo sarà all'Arena di Verona Opera Festival il 30 luglio per una serata nella quale canterà con il soprano uruguajano María José Siri. L'11 e il 13 agosto sarà in Sicilia al Teatro Greco di Taormina dove salirà sul podio per dirigere 'Rigoletto', interpretato dal baritono Leo Nucci, che cura anche la regia. Reduce dal grande successo del concerto della settimana scorsa al Ljubljana Festival insieme con Saioa Hernandez, Domingo aggiungerà agli impegni estivi una nuova data spagnola, il 25 settembre, con la sua partecipazione straordinaria a Merida all'evento che chiuderà al Teatro Romano lo Stone&Music Festival 2021. Sarà il terzo concerto in patria della stella della lirica dopo il Charity Gala del 9 giugno a Madrid e il concerto con Ainhoa Arteta in programma il 18 agosto allo Starlite Festival di Marbella. (ANSA).