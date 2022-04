Musica:live a Padova con Metheny, Kraftwerk, Biondi, Mahmood

(ANSA) - PADOVA, 29 APR - Maggio si preannuncia un mese ricco di spettacoli per Padova . Al Gran Teatro Geox sono attesi Pat Metheny, Kraftwerk, Van Der Graaf Generator, Samuele Bersani, The Beatbox, Michele Bravi, Mario Biondi, Mahmood e Dead Can Dance, oltre allo show comico del trio Marco e Pippo. Alla Kioene Arena invece One Republic, 5 Seconds of Summer, Dream Theater e James Blunt. Il mese si aprirà con gli One Republic, in concerto il 3 maggio. La band capitanata da Ryan Tedder proporrà dal vivol'album Human (Kioene Arena). Si prosegue il 6 maggio con Pat Metheny, chitarrista di fama internazionale che porta il suo nuovo progetto Side Eye,.. (Geox). Il 7 maggio lo spettacoloci sono i Kraftwerk al Gran Teatro Geox e i 5 Seconds of Summer alla Kioene Arena. I Kraftwerk nascono nel 1970: da sempre innovatori, sono riconosciuti per la loro rivoluzionaria musica elettronica, i loro paesaggi sonori e le originali sperimentazioni con la robotica e altre tecnologie. I 5 Seconds of Summer sono l'unica band (non gruppo vocale) nella storia ad essersi piazzata con i primi 2 album alla posizione numero 1 della classifica Billboard 200. L' 8 maggio i Van Der Graaf Generator al Gran Teatro Geox e Dream Theater alla Kioene Arena. I Van Der Graaf sono tra le pietre miliari della musica progressive, con oltre 50 di carriera alle spalle. I Dream Theater sono la band progressive metal più grande e influente al mondo. Il 13 e 14 maggio torna la comicità di Marco e Pippo, "l'unico duo che è un trio". (Geox ) Il 16 maggio tocca a Samuele Bersani, che porta in tour la sua ultima fatica Cinema Samuele (Geox). Il 19 maggio serata per i fan dei Beatles: i loro successi saranno riproposti dai The Beatbox. L'esibizione sarà arricchita dallo storytelling di Carlo Massarini (Geox). Il 20 maggio arriva Michele Bravi, in gara all'ultima edizione del Festival di Sanremo col brano L'inverno dei fiori (Geox). Il 21 maggio suona Mario Biondi con il suo ultimo album Romantic (Geox). Il 22 maggio arriva James Blunt, artista inglese con 23 milioni di dischi venduti (Kioene Arena) Il 25 maggio sarà protagonista Mahmood, vincitore della 72esima edizione del Festival di Sanremo in coppia assieme a Blanco con Brividi e della 69esima edizione come solista con Soldi. (Geox). Il 27 e 28 maggio i Dead Can Dance. Dead Can Dance, il più importante e influente progetto di quella corrente "gotica" e "atmosferica" che nacque come costola della darkwave a partire dai primi anni Ottanta. (Geox). (ANSA). CS/ S41 QBXV (ANSA).