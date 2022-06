Musica: il 17 giugno Carmen inaugura 99/o Festival Arena Verona

(ANSA) - VERONA, 14 GIU - E' tutto pronto per la doppia inaugurazione del 99/o Arena di Verona Opera festival. Carmen di Georges Bizet, venerdì 17 giugno, aprirà il Festival nel più grande teatro all'aperto del mondo, seguita da Aida di Giuseppe Verdi, sabato 18. Entrambi gli allestimenti portano la firma di Franco Zeffirelli, maestro della scenografia e della regia sia teatrale e lirica che cinematografica, di cui fra pochi mesi ricorrerà il centenario della nascita. All'Arena di Verona Zeffirelli è approdato nell'estate 1995 con una produzione di Carmen entrata nella leggenda, e qui ha realizzato la sua ultima Traviata, sua summa artistica, trasmessa in diretta in mondovisione a pochi giorni dalla sua scomparsa e alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La Fondazione Arena di Verona inizia il proprio omaggio al regista portando in scena Carmen come non è mai stata vista: l'allestimento integra infatti il progetto originario del 1995 con le migliori intuizioni che lo stesso Maestro aveva adottato per la ripresa del 2009 e soprattutto con importanti elementi scenografici, qui realizzati per la prima volta in assoluto, che Zeffirelli aveva solo disegnato senza poterli mai vedere in scena. Per l'inaugurazione del 17 giugno e tutte le repliche del titolo, sale sul podio il Maestro Marco Armiliato, direttore musicale del 99/o Opera Festival, alla guida di Orchestra e Coro della Fondazione Arena di Verona, delle voci bianche di A.Li.Ve. e di un cast internazionale di artisti di primo piano: è un debutto in scena quello del mezzosoprano francese Clémentine Margaine nei panni della protagonista, così come è un esordio assoluto in Arena quello del baritono Luca Micheletti come torero Escamillo. (ANSA).