Musica: Festival Asolo, coreano Park in concerto 6 settembre

(ANSA) - VENEZIA, 05 SET - Il 22enne coreano Jae Hong Park, fresco vincitore del 63/o premio pianistico "Busoni", dove, nella prova al Teatro Comunale di Bolzano ha convinto la giuria con una grande interpretazione del Concerto n.3 op. 30 di Rachmaninov, sarà l'ospite d'onore lunedì 6 settembre del Festival Internazionale di Musica da Camera 2021 Asolo ( 1 - 17 settembre). Park si esibirà nella Chiesa di San Gottardo; eseguirà brani di R. Schumann, Kreisleriana, Op. 16; J. S. Bach - F. Busoni, Chorale Prelude, 'Wachet auf, ruft uns die Stimme' e per finire F. Busoni, Variations on a theme by F. Chopin. Il festival asolano, da tradizione, ospita per primo il vincitore del concorso intitolato a Busoni. Il Festival Incontri asolani continua mercoledì 8 settembre, sempre alla Chiesa di San Gottardo, con alcuni degli interpreti veneti più apprezzati: i violoncellisti Mario Brunello e Francesco Galligioni e il virtuoso clavicembalista Roberto Loreggian con pagine di musica dedicate a Bach. (ANSA).