Un uomo è morto questa sera, sabato primo ottobre, in zona Anconetta investito da un'auto. Secondo una prima ricostruzione la vittima stava attraversando a piedi e sarebbe stato colpito da un'auto. Inutili gli interventi dei sanitari del Suem chiamati dalle persone che hanno assistito alla tragedia. Il trauma è stato fatale e l'uomo è deceduto quasi subito. In zona sono intervenute le forze dell'ordine per i rilievi e per stabilire l'esatta dinamica dell'accaduto.