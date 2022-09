Colpito da malore, muore mentre sale da solo sul Carega

Tragedia nella giornata di oggi, sabato 10 settembre, sulle Piccole Dolomiti. Un escursionista di 74 anni, Antonio Spanevello, è stato trovato morto dopo essere stato colto da malore lungo il sentiero 114, ovvero il Vajo del Pelegatta, che sale dal Rifugio Battisti fino allo Scalorbi. A fare la drammatica scoperta sono stati i figli dell'uomo.

L'uomo, di Recoaro Terme, era partito in mattina per una camminata come di consueto. Atteso a casa, non ha poi più risposto alle chiamate dei familiari. Quando, visionando l'applicazione GeoResQ in dotazione al padre, i due figli si sono accorti che la posizione restava ferma in un punto, si sono portati nel luogo indicato trovando il 74enne privo di vita e hanno lanciato l'allarme. Una squadra di soccorritori si è avvicinata con i mezzi per poi proseguire a piedi, assieme al personale sanitario dell'ambulanza di Valdagno e ai carabinieri di Recoaro Terme. Constatato il decesso e ottenuto il nulla osta dalla magistratura, la salma è stata imbarellata e portata al piazzale sottostante il Rifugio Battisti.

Antonio Spanevello, persona conosciuta e stimata, è stato anche componente del Soccorso alpino di Recoaro-Valdagno.