Muore a 11 mesi in culla mentre è in vacanza in Costa Rica

Lo avevano adagiato in culla per il sonnellino pomeridiano. Due ore dopo, quando la mamma è andata a svegliarlo, non respirava più. Vana la disperata corsa in ospedale; per il piccolo Juan Pablo non c’era ormai più nulla da fare. Morte in culla, per i sanitari: il piccolo, che avrebbe compiuto 11 mesi ieri, non aveva mai sofferto di particolari problemi di salute.

Il dramma è avvenuto lunedì a San Josè, capitale della Costa Rica, nell’America Centrale. Il papà, Marco Garello, 40 anni, e la mamma, Juliana, 30, si sono sposati alcuni anni fa dopo essersi conosciuti durante una vacanza ai Caraibi del vicentino e innamorati. Lei si era trasferita in Italia; la coppia abita da qualche tempo in un appartamento in strada Settecà. Il loro amore si era arricchito della gioia di un figlio in gennaio; il piccolo Juan Pablo, dal nome del nonno materno, era nato all’ospedale di Padova, scelto dalla madre per via dell’amicizia con un’ostetrica. La coppia aveva deciso di attendere che il figlioletto crescesse un po’ prima di farlo conoscere ai nonni materni; la famiglia era partita alla volta della Costa Rica il 31 ottobre, con ritorno previsto in Italia a metà novembre.

La famiglia era ospite dei nonni, in un quartiere centrale di San Josè, una metropoli da un milione e mezzo di abitanti. Quella di Juliana è descritta come una famiglia abbiente, che aveva ospitato i parenti in una mansarda per trascorrere alcuni giorni di relax e di vacanza con il bimbetto.

Il dramma è arrivato del tutto improvviso, perché Juan Pablo stava bene; aveva bevuto il biberon e si era addormentato in braccio ad una sorella della mamma, che l’aveva adagiato nella culla. Con ogni probabilità il piccolo deve essere stato ucciso da un rigurgito durante il sonno, che non gli ha più consentito di respirare. Quando i genitori se ne sono accorti, l’hanno portato di corsa in ospedale - che dista poche centinaia di metri - ma i medici dopo averlo visitato ed aver tentato di rianimarlo hanno scosso la testa. Una tragedia terribile, che ha sconvolto l’intera famiglia.

«Noi l’abbiamo saputo martedì mattina - racconta Gianfranco Garello, prozio della piccola vittima -. Marco al telefono non riusciva nemmeno a parlare. Ci ha solo detto che in ospedale hanno tentato di tutto, ma che non c’è stato nulla da fare».

Marco Garello, che lavora come grafico per un’azienda di Grisignano, è figlio unico, e Juan Pablo era l’unico nipote per i nonni paterni. La famiglia abita a due passi da corso Fogazzaro, dove ha sempre risieduto anche Marco prima del matrimonio e del trasferimento a Settecà. «Marco è un uomo con la testa sulle spalle, che prima di conoscere Juliana non riusciva però a trovare la donna giusta. Da quando si è fidanzato con lei - prosegue Gianfranco - lo abbiamo visto finalmente sereno. È anche molto legato si suoi suoceri, che è andato a trovare diverse volte negli anni. Quando è arrivata in Italia, sua moglie ha lavorato per un paio d’anni come barista in un locale dei Ferrovieri, ma da quando era rimasta incinta aveva preferito restare a casa. Sono una coppia molto unita, ed erano innamoratissimi del loro bimbo. Credo che sarà difficile per loro riprendersi da questa tragedia».

La famiglia non ha ancora deciso se organizzare il funerale a San Josè o, come appare più probabile, a Vicenza. «Oggi è in programma un’autopsia in ospedale, poi decideranno», conclude il prozio, molto provato per la disgrazia. Nel frattempo i nonni paterni faranno celebrare un momento di preghiera in chiesa per Juan Pablo.