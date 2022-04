Si schianta contro un guardrail, muore motociclista di 65 anni

Un incidente mortale lungo strada della Scaletta nel territorio di Lusiana Conco è accaduto oggi verso le 13.15. Un motociclista di 64 anni è uscito di strada autonomamente finendo contro il guardrail e battendo il capo. L'impatto è stato violento ed ha causato il decesso dell'uomo sul colpo.

Per il centauro, soccorso immediatamente da un automobilista, non c'è stato nulla da fare: è deceduto in pochi istanti. Arrivati sul posto, i sanitari del Suem 118 hanno potuto soltanto costatare il decesso del motociclista. I rilievi per valutare le cause del drammatico incidente sono in corso da parte dei carabinieri di Bassano del Grappa. Secondo le prime ricostruzioni, l'uscita di strada della moto sarebbe da ricondurre ad una scivolata: sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata.