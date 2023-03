Mose: passaggio consegne Esercito-Consorzio Venezia Nuova

(ANSA) - VENEZIA, 01 MAR - Si celebrerà con una cerimonia ufficiale a Venezia la conclusione delle attività militari in supporto al Mose. L'evento si svolgerà il 3 marzo alle ore 11 presso bocca di porto del Lido, nella control room collocata nell'Isola Nuova. Sancirà la transizione al Consorzio Venezia Nuova delle responsabilità legate alla connettività e alla conduzione del sistema di erogazione dei flussi informativi del sistema di paratoie che protegge la città dalle acque alte.. Nel corso delle ultime tre stagioni, il personale dell'Esercito è stato responsabile di questa attività per 45 volte a fini del contenimento e per circa 100 volte per eseguire test e prove necessarie alla messa a punto del meccanismo delle barriere e dei relativi impianti. Nell'arco del triennio, sottolinea l'Esercito, si sono avvicendati complessivamente tra i 250 e 300 tecnici-operatori del 7/o Reggimento Trasmissioni di Sacile (Pordenone) che hanno fornito il supporto tecnico e di verifica con la presenza continua di un team tecnico presso la control room. (ANSA).