Scappa dai poliziotti e si getta nel Brenta, muore annegato un 23enne

È morto annegato l’uomo che ieri pomeriggio si era tuffato nel fiume Brenta a Padova dopo essere fuggito ad un controllo della polizia e aggredito un agente. Il corpo dell’uomo è stato recuperato stamane dai vigili del fuoco che ieri avevano perlustrato il fiume con l’ausilio dei sommozzatori mentre la polizia aveva fato alzare un elicottero del Reparto Volo.

Il controllo e la colluttazione con un poliziotto

Tutto è iniziato quando una volante del commissariato Stanga, in un servizio di prevenzione, aveva deciso di controllare quattro stranieri che stavano transitando lungo una strada che corre parallela all’argine del fiume Brenta. Alla vista degli agenti, due stranieri erano fuggiti, mentre gli altri due erano sati stati bloccati. Nel frangente, uno dei due, Oussama Benrebha, 23 anni, ha reagito violentemente, aggredendo e ferendo un agente, riuscendo così a divincolarsi e a tuffarsi nel fiume, benchè rincorso dagli investigatori. La seconda persona che era sotto controllo ne ha approfittato per scappare. Mentre era scattato un cordone di sorveglianza nella zona alla ricerca dei fuggitivi, sono partite le ricerche della persona che si era gettata nel fiume il cui corpo è stato trovato a metà mattinata. Il giovane era sposato ed aveva un figlio.

Un'amica della vittima: «In una videochiamata si vede che lo stavano picchiando»

«Si vede benissimo che lo stavano picchiando». Lo ha sostenuto un’amica del giovane nordafricano trovato morto stamani a Padova, e che ieri si era gettato nel fiume Brenta per sfuggire a un controllo delle forze dell’ordine. In una dichiarazione alle televisioni locali, sul luogo del ritrovamento del cadavere, la giovane, che si chiama Assia, ha detto che l’uomo aveva fatto una videochiamata durante il controllo degli agenti, e «nella videochiamata si vede che lo hanno picchiato. Adesso vedremo come muoverci, perché non è giusto», ha concluso.

La questura di Padova smentisce: «Nessuna violenza»

La questura di Padova smentisce la ricostruzione dei fatti fatta alle televisioni locali dalla conoscente dell’uomo annegato dopo essersi tuffato nel fiume Brenta per sottrarsi ad un controllo. «La questura afferma - sottolinea una nota della polizia di Stato euganea - che al momento le dichiarazioni non trovano alcun riscontro. Ad ogni buon conto ogni approfondimento investigativo sulla vicenda sarà valutato dall’autorità giudiziaria». Una fonte della questura rimarca inoltre che «le dichiarazioni non corrispondono alla ricostruzione della donna e i fatti sono corroborati dalla testimonianza di terzi che non fanno parte della polizia».

Gli investigatori quindi attendono l’esito degli accertamenti che disporrà la Procura «per poi agire - precisa la fonte - con una denuncia contro chi ha fatto tali affermazioni». La questura, già ieri, aveva evidenziato che lo straniero si era opposto al controllo e, a differenza delle altre tre persone che stavano con lui, aveva fato resistenza, reagendo e ferendo un agente che era stato poi medicato dal personale del 118.