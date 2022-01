Morto l'attore e scrittore Vitaliano Trevisan

(ANSA) - VENEZIA, 07 GEN - E' morto all'età di 61 l'attore e scrittore vicentino Vitaliano Trevisan, originario di Sandrigo (Vicenza). Lo rende noto il sindaco di Vicenza, Francesco Rucco. "A nome dell'amministrazione comunale - dichiara Rucco - esprimo cordoglio per la prematura scomparsa di Vitaliano Trevisan, eclettico artista vicentino le cui doti di scrittore, attore e regista sono state in più occasioni riconosciute a livello nazionale e internazionale". Trevisan pubblicò i suoi primi racconti - "Un mondo meraviglioso" nel 1997 e "Trio senza pianoforte/oscillazioni" nel 1998 - per l'editrice Theoria, ma divenne famoso con il romanzo "I quindicimila passi" (Einaudi, 2002). Nel 2003 fu autore del soggetto e della sceneggiatura, e poi protagonista, di "Primo amore" di Matteo Garrone. (ANSA).