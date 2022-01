Morto carbonizzato dentro l'auto in fiamme: mistero nel Vicentino

Auto in fiamme questa mattina poco dopo le 5 in un parcheggio di Granella di Tezze sul Brenta. Al suo interno c'era il corpo carbonizzato di un uomo. È accaduto in un parcheggio di via Loss, nei pressi del centro diurno della frazione di Tezze.

Qualcuno, passando nelle vicinanze, ha notato le fiamme e ha subito dato l'allarme e sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Bassano e i carabinieri. Come riporta Il Giornale di Vicenza, l'uomo deceduto all'interno dell'auto è un sessantaduenne del posto. Sono in corso indagini per ricostruire l'accaduto: al momento non si esclude nessuna ipotesi.