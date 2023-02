Muore nel suo ultimo giorno di lavoro poco prima della festa per la pensione

Doveva essere un giorno di festa, ma si è trasformato in tragedia. Un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo, a poche ore dalla meritata pensione. Michele Barco, 58 anni, è morto così, nell'azienda in cui lavorava da più di 40 anni.

Il dramma poco prima della festa

Il dramma, come riporta il Mattino di Padova, si è consumato nella giornata di ieri, martedì 31 gennaio, alla Belvest, azienda tessile di alta moda di Piazzola sul Brenta (Padova). Barco, che abita poco lontano dalla ditta, aveva appena iniziato il suo ultimo giorno di lavoro. Era già tutto pronto per festeggiare la pensione con i colleghi, che gli avevano anche preparato una sorta di "papiro" con alcune foto per salutarlo. Ma dopo nemmeno un'ora si è sentito male e si è accasciato a terra. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i colleghi, che hanno anche allertato il 118. Gli operatori del Suem hanno fatto il possibile per salvarlo, ma ogni tentativo è risultato vano e il medico non ha potuto far altro che costatarne il decesso per arresto cardiocircolatorio.

La sorella: «Michele stava benissimo»

«Non ci posso ancora credere - afferma disperata la stessa sorella a Il Mattino di Padova - Michele stava benissimo, come è potuto andarsene così, proprio nel giorno in cui avrebbe finito di lavorare. Nei giorni scorsi aveva pensato a tutto per non dimenticarsi di nessuno: cioccolatini e brioche per tutti i reparti e gli uffici». Una notizia che ha scosso non solo i dipendenti della Belvest, ma tutta Piazzola, dove il 58enne era molto conosciuto e stimato.