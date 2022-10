Si sporge dalla balaustra e cade. Muore una badante di 49 anni

Ha cercato di salire sulla balaustra del ponte per farsi scattare una foto ed è precipitata nel vuoto sotto gli occhi atterriti dell'amica con cui era in compagnia. Questa la prima ricostruzione, che al momento rimane un'ipotesi, per spiegare il dramma avvenuto ieri pomeriggio sul ponte della Libertà a Valdagno. Una caduta che non ha lasciato scampo a Violeta Melniciuc, 49 anni, di origine moldava, badante, domiciliata in città.

La foto dalla balaustra del ponte

Doveva essere un pomeriggio di spensieratezza, da utilizzare per mettersi alle spalle per qualche ora le fatiche settimanali e godersi un meritato riposo ed invece si è trasformato in una tragedia accaduta intorno alle 17. La voglia di farsi scattare una foto, magari da spedire a casa ai famigliari, di uno scatto fuori dal comune: da qui la malaugurata idea di salire sulla balaustra del ponte di via Vittorio Emanuele Marzotto, che conduce nella zona Rivoli di Oltreagno. Poi la perdita di equilibrio e la caduta che non le ha lasciato scampo.

Un volo sul greto del torrente Agno

Il volo è stato di parecchi metri, e l'impatto sul greto del torrente Agno, in questi giorni povero d'acqua, è stato fatale. La disgrazia sarebbe accaduta sulla sponda a valle del ponte: ricostruire con chiarezza la dinamica dell'incidente spetterà ai carabinieri della compagnia di Valdagno, intervenuti per i rilievi e gli accertamenti del caso. In zona anche una pattuglia della polizia locale "Valle Agno", il vigili del fuoco del distaccamento di Schio e personale medico del Suem 118 arrivato con l'ambulanza partita dal vicino ospedale San Lorenzo.

L'allarme dato dall'amica che era con lei

A dare l'allarme è stata l'amica con cui Melniciuc stava trascorrendo il pomeriggio, che praticamente ha vissuto impotente alla disgrazia: Violeta le è morta davanti agli occhi senza che lei potesse intervenire in alcun modo per salvarla. Il recupero della salma è stato effettuato dai pompieri giunti con un'autoscala, che sono scesi dentro al torrente per raggiungere il corpo senza vita e che hanno operato fino a dopo le 19; a constatare il decesso il medico del servizio di urgenza ed emergenza.

Del decesso è stato informato anche il pubblico ministero di turno che dovrà decidere se far eseguire ulteriori accertamenti sulla salma oppure metterla a disposizione dei famigliari, alcuni dei quali vivono in patria e sono stati informati in serata. A confermare la ricostruzione su quanto accaduto compiuta dall'amica della vittima sconvolta potrebbero essere i filmati delle telecamere della zona: le immagini sono al vaglio degli investigatori. Sul ponte della Libertà sono ancora in corso lavori finalizzati a un complessivo restauro statico e miglioramento sismico: resta da comprendere se la zona fosse in sicurezza.