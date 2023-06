Morta la compositrice finlandese Kaija Saariaho

(ANSA) - VENEZIA, 03 GIU - La Biennale di Venezia esprime il suo cordoglio per la scomparsa della compositrice finlandese Kaija Saariaho. Fra i maggiori esponenti di una generazione di compositori del Nord Europa ad avere influenza internazionale, fra le prime personalità femminili ad essere entrata prepotentemente nel mondo della creazione musicale, Saariaho ricevette il Leone d'oro alla carriera della Biennale Musica nel 2021. Profondamente influenzata dal fascino e dalla potenza del canto, autrice di capolavori come Oltra Mar e L'amour de loin, la musica di Kaija Saariaho ha spesso abbracciato temi universali come la vita, l'amore, la morte ispirandosi a testi di epoche e mondi distanti.La Biennale Musica 2021 le aveva dedicato un ritratto in quattro opere: Notes on Light, Only the Sound Remains, Reconnaissance-Rusty Mirror Madrigal, Tag des Jahrs. (ANSA).