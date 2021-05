Moretti: «Minacciata di essere sfregiata con l'acido»

L'eurodeputata del Pd Alessandra Moretti minacciata di essere sfregiata, «magari con dell'acido in faccia», da un hater. È quanto denuncia la stessa dem in un lungo post su Facebook. «"Non ti meravigliare se un giorno qualcuno ti cambia i connotati magari con dell’acido in faccia, quel giorno io e mezza Italia festeggeremo con lo spumante". Questo è ciò che un hater ha postato su Facebook dopo che ieri sera sono stata ospite di Paolo del Debbio a Dritto e Rovescio», scrive l'eurodeputata.

«A me i leoni da tastiera che poi sono conigli nella vita vera non hanno mai spaventato, mi preoccupa invece, e molto, l’odio contro donne ed in particolare contro quelle che si espongono di più - prosegue -. Mi preoccupa il fatto che molte donne non abbiano i mezzi per difendersi da queste minacce gravissime, che possano essere indotte a fare passi indietro rispetto alle loro idee, ai percorsi di vita e professionali, spesso portati avanti con grandi sacrifici personali». «Per questo invito ancora una volta tutte a denunciare sempre così come ho fatto io oggi per individuare il mio hater: credo che anche le multinazionali dei social e del web dovrebbero fare di più per rendere la rete un terreno di libertà per tutte . Altrimenti così è solo un recinto per bestie feroci. Scriverò alla Commissaria europea competente affinché si acceleri al fine di tutelare la dignità delle persone sui social contro ogni forma di violenza, compreso l’Hate Speech», conclude Moretti.

LE REAZIONI. «Totale vicinanza ad Alessandra Moretti per le minacce e le offese che ha ricevuto su Facebook. Ancora una volta è stato passato il segno, non è più rinviabile un intervento contro l’odio in rete». Lo affermano in una nota i consiglieri regionali del Pd Veneto, con il capogruppo Giacomo Possamai. «Bene ha fatto Alessandra - prosegue la nota dem - finita per l’ennesima volta nel mirino di hater sul web, a denunciare: non può passare il messaggio che ci siano delle "zone franché" dove si può dire di tutto senza la minima conseguenza».

«Le vergognose minacce ad Alessandra Moretti sono la spia e il sintomo di una certa visione della politica fatta di violenza e di intimidazione. Bravissima Alessandra Moretti a denunciarlo, con coraggio e fermezza. Non passeranno!». Così su Twitter il presidente del Parlamento europeo David Sassoli.

«Solidarietà a Alessandra Moretti per le pesanti minacce ricevute su Facebook. Parole vergognose e inaccettabili», scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.