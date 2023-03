Mise le bombe alla Lega di Treviso, condanna a 14 anni e 10 mesi

(ANSA) - MESTRE, 28 MAR - E' stato condannato in appello a 14 anni e 10 mesi Juan Antonio Fernandez Sorroche, 46 anni, l'anarchico spagnolo accusato di essere l'autore dell'attentato, nell'agosto del 2018, al K3, la sede trevigiana della Lega. La sentenza è stata pronunciata stasera nell'aula bunker di Mestre, dopo sette ore di camera di consiglio. Per Sorroche, difeso dall'avvocato Flavio Rossi Albertini, legale anche di Alfredo Cospito, l'accusa aveva chiesto una pena di 21 anni e 6 mesi. In primo grado l'anarchico, attualmente rinchiuso nel carcere di Terni e per il quale domenica scorsa è stata organizzata a Venezia una manifestazione di sostegno, si era visto infliggere una pena di 28 anni. Nella sua arringa l'avvocato Stefano Trubian, in rappresentanza della Lega che si era costituita parte civile, aveva osservato che l'Italia "è un Paese che ha visto le morti in tante occasioni, le stragi, e tutte le volte c'è stata la sensazione di cosa si sarebbe potuto fare prima per evitare che accadesse: ciò che si può fare è applicare le norme, perchè il terrorismo non deve più albergare". Quanto alle imputazioni, la corte ha ritenuto, riformando parzialmente il giudizio di primo grado, che si confermi la finalità terroristica ma come "attentato alla sola incolumità personale". (ANSA).