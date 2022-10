Minacciava e screditava con le sue tv il manager dell'Ulss: editore nei guai

La Guardia di Finanza ha eseguito nei confronti di Giovanni Jannacopulos, editore delle emittenti "Rete Veneta" e "Antenna 3", la misura cautelare di divieto di esercitare l’attività d’impresa, per le minacce continuate che questi avrebbe esercitato verso il direttore generale dell’Ulss 7 Pedemontana, Carlo Bramezza.

Al rifiuto del dirigente sanitario di compiere «atti contrari ai doveri d’ufficio», Jannacopulos - si legge in una nota della Procura di Vicenza - avrebbe dato il via ad una «deliberata e continuata campagna denigratoria attraverso le due tv», nelle quali l’indagato «svolgeva di fatto attività di direzione e gestione».

Le indagini dopo la denuncia del dg Bramezza

L'indagine è scattata a novembre 2021 in seguito alla denuncia dello stesso dg Bramezza. Secondo quanto dichiarato dal dg dell'azienda sanitaria, Jannacopulos - presentatosi quale titolare dell'associazione "Elios onlus" che aveva, nel tempo, effettuato cospicue donazioni all'ospedale di Bassano - gli aveva esplicitamente richiesto, con toni perentori e insistenza, di orientare alcune scelte gestionali, tra cui la disposizione di spostamenti del personale medico dell'ospedale, la concessione ad alcuni dirigenti medici di maggiore autonomia funzionale dal primario, la concessione di un periodo di aspettativa per motivi di studio a un medico cardiologo. Il tutto in cambio di visibilità e «tranquillità nella gestione» dell'azienda sanitaria attraverso le proprie emittenti televisive.

Le minacce e i servizi giornalistici contro il dg

In un'occasione aveva riferito che, qualora le sue richieste e aspettative non fossero state soddisfatte dal direttore generale «avrebbe provveduto a fare iniziare gli attacchi». Ed effettivamente, a fronte della resistenza opposta dal dg Bramezza alle pressioni, sono andati in onda continui servizi giornalistici tesi a screditare l'operato del dirigente nella gestione dell'azienda sanitaria, ma anche la persona e le qualità manageriali di Bramezza. Una campagna mediatica cresciuta progressivamente e mirata a indurre i vertici regionali a provvedere alla sostituzione di Bramezza.

Le intercettazioni telefoniche

A confermare il tutto anche le intercettazioni telefoniche di Jannacopluos con esponenti del governo regionale, amministratori di enti pubblici e rappresentanti politici. Intercettazioni durante le quali è emerso il continuo tentativo dell'editore di creare un dissenso diffuso attorno al direttore generale e al suo operato.