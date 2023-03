Milano-Cortina, fra tre anni esatti l'apertura delle Paralimpiadi a Verona. Zaia: «E l'Arena diverrà simbolo di inclusione»

«Mancano esattamente tre anni alla cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Il territorio si sta concentrando per affrontare l'appuntamento che accenderà, a livello internazionale, i riflettori su Veneto, Lombardia e Nord Italia». Lo afferma il presidente del Veneto, Luca Zaia.

«La cerimonia di apertura delle Paralimpiadi si terrà all'Arena di Verona: un palcoscenico formidabile, fatto di storia, arte e cultura. L'Anfiteatro sarà il simbolo di come le Paralimpiadi invernali, così come le Olimpiadi, dovranno essere inclusive: vogliamo che tutti gli impianti, tutte le venue, tutti i collegamenti possano essere accessibili anche alle persone con disabilità. Quelli di Milano-Cortina saranno i primi Giochi olimpici completamente accessibili per il pubblico e tutti i protagonisti della kermesse. Quest'obiettivo è 'alto' e sfidante, come nelle migliori competizioni: ma stiamo lavorando con estrema concretezza e sinergia per raggiungerlo, unendo le competenze di Fondazione, società Infrastrutture, ministeri e Coni».

L'iniziativa vedrà l'adesione anche di Grattacielo Pirelli e Palazzo Lombardia, Allianz e Torre Allianz a Milano, che ospita gli uffici del Comitato Organizzatore dei Giochi 2026. «Ad un mese dalla cerimonia dell'alzabandiera in piazza a Cortina d'Ampezzo e a Milano - aggiunge Zaia - è già tempo di avviare il conto alla rovescia verso le Paralimpiadi che si terranno tra Milano, Cortina, la Val di Fiemme e Verona dal 6 al 15 marzo 2026. Con una infrastruttura come lo sliding center che, primo in Italia, potrà ospitare anche il parabob, e un anfiteatro accessibile per le cerimonie di chiusura delle Olimpiadi e di apertura delle Paralimpiadi, lasceremo sul territorio un segno evidente. Un'eredità e degli investimenti di assoluto rilievo che, anche al termine dei Giochi, consentiranno a tutti di assistere e partecipare agli eventi, limitando al massimo ogni barriera. Ci si può arrivare con un'attenta progettazione e trovando le giuste soluzioni per conciliare tutela monumentale e tecnologie».