Milano-Cortina: in Cabina regia tutte le soluzione sul Villaggio

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 24 MAR - "Nella prossima Cabina di regia sarà analizzato un report dettagliato su tutte le possibili soluzioni per il Villaggio Olimpico. La decisione che verrà presa sarà, senza dubbio alcuno, la meno impattante e la più sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico". Lo ha affermato Luigivalerio Sant'Andrea, amministratore delegato della Società infrastrutture Milano Cortina 2026, al termine dell'incontro pubblico tenutosi oggi a Cortina d'Ampezzo con il Comitato di Campo, critico verso il progetto di Villaggio olimpico nella località ampezzana. Per Sant'Andrea si è trattato di "un incontro positivo e costruttivo all'insegna della trasparenza e della chiarezza: Simico era e resta sempre aperta al confronto con comitati e associazioni. Ringrazio tutti i cittadini che hanno preso parte all'incontro di stasera, per l'attenzione che hanno mostrato su questioni così importanti per il futuro di Cortina. Sul tema del Villaggio Olimpico, come noto, abbiamo dato già nelle scorse settimane la nostra totale disponibilità al dialogo. Personalmente avevo subito portato il tema in sede di Cabina di regia, registrando l'interesse da parte di tutti, in primis del sindaco Lorenzi. Dopo la riunione di questa sera il percorso prosegue con maggiore forza e convinzione", conclude. (ANSA).