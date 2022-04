Milano-Cortina: firmata convenzione per pista da bob

(ANSA) - VENEZIA, 04 APR - "Oggi firmiamo la convenzione con il commissario per i lavori Sant'Andrea, per la realizzazione della pista da bob di Cortina, e stiliamo il crono-programma per averla fruibile per le Olimpiadi invernali del 2026". Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, nel corso di un evento a Venezia. Grazie a questo accordo, la struttura commissariale potrà assicurare un iter più rapido per la realizzazione di un'opera finanziata dallo Stato per 60 milioni di euro. "Ma su Cortina, - ha aggiunto il governatore - andremo a recuperare il trampolino e costruiremo lo stadio del curling. Faremo grossi investimenti sulla 'medal plaza' e sul villaggio olimpico, che ci permetterà di ospitare atleti e giornalisti, e che poi lasceremo in eredità per studenti e lavoratori stagionali", ha concluso. (ANSA).