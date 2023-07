Migranti, Zaia: «No alle tendopoli: i flussi vanno gestiti, non subiti»

«Se qualcuno mi spiega come possa tutta l'Africa starci in Italia, e questa parte di Africa starci in Veneto, allora gli diamo il premio Nobel». Lo ha affermato stamani il presidente del Veneto, Luca Zaia, a proposito degli accordi con la Tunisia sulla gestione dei migranti. Zaia ha ricordato che «oggi rispetto all'anno scorso abbiamo il doppio degli arrivi, vuol dire che se l'anno scorso abbiamo chiuso con 105mila immigrati arrivati in Italia quest'anno chiuderemo con 200.000; ne abbiamo già 7.800 sul territorio Veneto».

Zaia: «Gli accordi con la Tunisia non bastano ma aiutano»

«Non basta ma aiuta, almeno questi accordi danno un minimo di visione». Così Zaia rispondendo ad una domanda sulle intese sottoscritte tra i governi di Italia e Tunisia in materia di gestione dei flussi migratori. «Dalla Libia i migranti non arrivano più - ha osservato - ma arrivano dalla Tunisia».

Secondo Zaia «questa situazione è insostenibile, quindi si deve risolvere; questo governo non l'ha creata, è comunque una congiuntura internazionale, cominciamo col mettere dei punti fissi. Ad esempio, l'Europa percepisce Lampedusa come i confini italiani, invece questi immigrati che arrivano percepiscono quel confine come l'ingresso in Europa».

Dal Viminale ok a protocollo migranti Regione Veneto

«Siamo i primi in Italia con un protocollo, che è una sorta di documento di intenti, non decide nulla ma che introduce un elemento nuovo: abbiamo chiesto che ci sia una cabina di regia nella quale si convoca la Regione e l'Anci, perché altrimenti i sindaci non toccano palla su questa storia». Lo ha detto Zaia a proposito della stesura di un documento sulla gestione degli arrivi di migranti in regione. «Il protocollo - ha specificato il governatore - è andato al Ministero degli Interni, è stato approvato, e con il ministro Piantedosi ho parlato più volte».

Zaia ha ricordato che «stiamo parlando di un paese che l'11 aprile di quest'anno ha dichiarato lo stato d'emergenza su tutto il territorio nazionale per l'immigrazione, ha un commissario, il dottor Valenti, e dei soggetti attuatori che sono i prefetti delle città capoluogo. In questa catena di comando è previsto che l'arrivo dei profughi venga dirottato nei territori. Non siamo innamorati dell'arrivo degli immigrati. Ma siccome arrivano, e non dipende da noi, questi flussi li gestiamo o li subiamo. Quello della politica è un altro livello, ed è anche quello che deve fare in modo che non arrivino più», ha concluso.

«Se lasciamo fare alle Prefetture ci troviamo le tendopoli»

«Come Regione e con il presidente dell'Anci Conte siamo stati i primi a livello nazionale a chiedere che ci sia una cabina di regia. Non perché ci divertiamo a far queste robe, ma perché se si lascia fare alle Prefetture in autonomia dopo da qualche parte una tendopoli ce la troviamo», ha spiegato ancora Zaia. «A me sembra che noi veneti non vogliamo questo; non vorremmo neanche occuparci di questo tema, ma visto che c'è... Vi ricordo solo che, fatto 100 migranti, 63 vengono registrati, 37 scompaiono; dei 63 al 50%, cioè a 30-31, viene riconosciuto uno status. Questo vuol dire che almeno 70 immigrati su 100 non hanno un titolo per venire, perché non scappano dalla morte, dalla fame, non hanno protezione internazionale, non hanno nulla».