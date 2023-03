Migranti:Tajani,puntiamo a colpire chi organizza viaggi mare

(ANSA) - VERONA, 11 MAR - "Le norme che sono contenute nel decreto puntano a colpire chi organizza i viaggi in mare". E' quanto ha detto oggi Antonio Tajani, Ministro per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, intervenuto al LetExpo, organizzato da Alis, che si chiude oggi alla Fiera di Verona. "Non a caso abbiamo detto - ha aggiunto - che possono essere perseguiti anche coloro che compiono il reato fuori dai confini italiani, perché vogliamo colpire coloro che stanno dietro. Quindi colpiremo anche gli organizzatori, questo è lo spirito dell'azione". (ANSA).