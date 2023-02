Migranti nascosti in vagone treno merci, salvati allo stremo

Due uomini di circa 30-40 anni, di nazionalità siriana, sono stati trovati nel primo pomeriggio di oggi (venerdì 3), allo stremo delle forze, all’interno di un vagone che trasportava cereali. Il macchinista del treno merci, proveniente dalla Serbia, durante una sosta era sceso sentendo le invocazioni d'aiuto.

L’allarme è scattato poco prima delle 15 nei pressi del terminal Cereal Docks di Summaga di Portogruaro (Venezia). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, oltre ai sanitari del Suem 118, che hanno prestato le prime cure ai migranti. Sono in corso di perlustrazione tutti i venti vagoni del treno, per assicurarsi che non vi siano altre persone nascoste.