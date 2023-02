Mic, domani a Verona primo concerto VivaVerdi, quasi sold out

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Al via, da domani, VivaVerdi, la rassegna di concerti dedicati al progetto di salvaguardia, promozione e valorizzazione di Villa Verdi, la casa-museo del compositore di Busseto. Lo ricorda il Ministero della Cultura che ha promosso l'iniziativa che ha coinvolto la maggior parte degli enti lirici italiani nell'organizzazione di concerti i cui proventi verranno utilizzati per la salvaguardia della dimora storica. Lo spettacolo al Filarmonico di Verona, le prove generali dell'Aida, regia e scene di Zeffirelli, "quasi sold out, è riservato agli under 35 al costo di 5 euro" informa il Ministero in un tweet. (ANSA).