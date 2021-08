'Mia sorella è a Kabul,devo salvarla',chef chiede aiuto

(ANSA) - VENEZIA, 15 AGO - "Portate fuori da Kabul mia sorella. Se qualcuno sa come aiutarla si faccia vivo con me". A chiedere l'intervento internazionale per le sorti di sua sorella, che rischia anche perchè è un'attivista, è lo chef Hamed Hamadi: arrivato anni fa dall'Afghanistan, Hamed ha fatto di Venezia la sua secondo casa, tanto che tutti conoscono in città i suoi frequentatissimi ristoranti etnici. Oggi chiede urgente aiuto per salvare la vita alla sorella, attivista dei diritti umani, rimasta nel Paese natale. (ANSA).